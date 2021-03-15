تكريم الزميلة ولاء عبد الناصر فى الملتقى التثقيفي التأهيلي للمرأة





أقيم يوم ١٣ مارس ملتقي التثقيفي التأهيلي للمرأة، تحت إشراف الدكتور محمد الشاذلي فى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالعجوزة.





وكرمت الصحفية ولاء عبد الناصر فى ملتقي التثقيفي التأهيلي للمرأة، وذلك تقديرا لنجاحاتها وجهودها فى مجال الإعلام والصحافة، وكرمز للمرأة الناجحة.







يذكر أن الملتقي يهدف إلى تقدير الدور الرائج الذي تقدمه المرأة وتسليط الضوء على ما تقدمه في شتى المجالات و الإنجازات وتعظيم دورها في مجالات التنمية المجتمعية والتمكين الإقتصادي والسياسي لبناء مستقبل أفضل.