مباراة للمتعة.. الزمالك والترجي قمة من نار

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، في اللقاء المقرر له غداً الثلاثاء ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونستعرض لكم أهم وأبرز استعدادات الفريقان استعدادا للمواجهة المنتظرة:

الزمالك يستعد بقوة لمباراة الترجي، أملاً في تحقيق الفوز والحفاظ على مكانته بأفريقيا وتامين بطاقة التأهل للدور المقبل، خوفاً من وضعه في حسابات صعبة للغاية ويخرج من البطولة.

الترجي التونسي وصل أمس إلى القاهرة، ومن المقرر أن يخوض مرانه على ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة الزمالك.





وعن قائمة الفريقان، أعلن الجهاز الفني لنادي الترجي الرياضي التونسي، قائمة الفريق وجاءت تتضمن كلا من: المعز بن شريفية- فاروق بن مصطفى- محمد صدقي دبشي- وسيم كاروي، حمدي النقاز- إلياس الشتي- محمد أمين بن حميدة- عبد القادر بدران- محمد علي يعقوبي- خليل شمام- حسين ربيع. ، محمد أمين مساكني- فوناسي كوليبالي- سيدريك جابو- محمد علي بن رمضان- عبد الرؤوف بن غيث- أنيس البدري- حمدو الهوني- علاء الدين مرزوقي، طه ياسين الخنيسي- خالد عبد الباسط- ويليام توجي- نسيم بن خليفة.

بينما جاءت قائمة الزمالك كالتالي: محمود عبد الرحيم " جنش" ومحمد أبو جبل، محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي " الونش" وأحمد عيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ، فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد " زيزو" ويوسف " أوباما" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وأشرف بن شرقي ، حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف.

وصدم الاتحاد الافريقي لكرة القدم الزمالك بقرار منع حضور الجماهير رغم توزيع القلعة البيضاء 500 دعوة مجانية على الأعضاء، ليقرر النادي منع حضور الجماهير وسحب الدعاوي فورا.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك نظيره الترجي على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهير، في تمام الساعة التاسعة مساء الغد الثلاثاء، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي التونسي برصيد ٧ نقاط.