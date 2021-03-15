النيابة تحقق في حرق شاب لمنزل عائلته بكرداسة

باشرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق مع شاب، لاتهامه بإضرام النيران في شقة شقيقه، مما أسفر عن إحراق باقي العقار المكون من طابقين.



وأفادت التحقيقات الأولية، أن المتهم وشقيقه بينهما خلافات على الميراث، ما دفعه لاضرام النيران بشقه شقيقه الأكبر، مما أسفر عن التهام النيران في باقي أجزاء العقار ملك لعائلته، دون إصابات لأحد، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.



تلقى قسم شرطة كرداسة، بلاغا من شخص ويدعى "أحمد"، يفيد بقيام شقيقه "سيد"، بإضرام النيران بمسكنهم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة ثبت صحتها، وتم ضبط المتهم.



وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين احتراق شقة سكنية والطابق الأرض بالاضافة إلى الطابق الثاني عبارة عن سطح محل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وتم تحرير محضر التي اخطرت النيابة به.

