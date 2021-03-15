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لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني بضم أحد نجوم الدوري الألماني في الصيف المقبل.

الراحلون عن برشلونة في الصيف المقبل لضم إيرلينج هالاند

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، يريد التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأوضحت الصحيفة أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة لا يزال صعبًا، لذا ستعتمد الإدارة في تمويل الصفقات الجديدة، على بيع اللاعبين الحاليين لضم الصفقات الجديدة.

وتابعت الصحيفة أن خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني، يرتبط بعلاقة جيدة مع مينو رايولا، وكيل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

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