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البترول: هناك مبادرة لتوصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط على 6 سنوات (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الوزير أعلن بالأمس أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 12 مليون منزل حتى نهاية ديسمبر الماضي، ونستهدف الوصول 12.4 مليون منزل حتى 30 يونيو المقبل.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأثنين، أننا حققنا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي وتم البدء في التصدير، لافتًا إلى أن هناك مبادرة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط على 6 سنوات.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن المواطن الراغب في توصيل الغاز يتقدم بطلب بصورة بطاقة الرقم القومي، مع إيصال نور أو كهرباء، ليتم توصيل الغاز له بالمناطق التي وصل لها الغاز من قبل بما في ذلك القرى بدون مقدم وبتقسيط 30 جنيه على فاتورة الغاز لمدة 6 سنوات، موضحًا أن سكان المناطق التي تم توصيل الغاز لهم من قبل، وتم بناء مساكن جديدة بها يتوجهوا للتعاقد مع الشركة لعمل مقايسات لهم.

ونوه، أن هناك 1500 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" يتم التنسيق لإدخال الغاز مع توصيل شبكات الصرف الصحي ليتم توصيلها للمنازل فيما بعد، موضحًا أن القرى التي بها صرف صحي لها أولوية في توصيل الغاز.

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