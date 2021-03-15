ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثاني من مارس

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر.





ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 624.9 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 595.4 وبنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 611.6 دولار للطن إلى 643.4 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.2 بالمئة.





وارتفع سعر الديزل من 519.8 دولار للطن الى 537.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5 بالمئة، فيما ارتفع سعر الكاز من 532.7 دولار للطن الى 550.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.4 بالمئة.





من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الى 397.9 دولار للطن مقابل 373.6 دولار بالأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 6.5 بالمئة.





بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهرمارس إلى 602.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر شباط الماضي والذي بلغ 590 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1 بالمئة.





وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي 68.2 دولار للبرميل مقابل 66.1 دولار المسجل في الأسبوع الأول.