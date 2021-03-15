Advertisements

القوات المسلحة تقيم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم الشهيد والمحارب القديم

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
استمرارًا لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة إحتفالًا بهذه المناسبة.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجة الرعاية والدعم لأبنائها المخلصين من أسر الشهداء والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربيه، مشيرًا إلى حصول فرق الجمعية فى عام 20202021 على عدد (101) ميدالية متنوعة فى مختلف البطولات الرياضية وحصول فريق كرة السلة للكراسى المتحركة على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

ووجه الشكر للاعبين والمدربين وكل من ساهم فى الوصول لهذا المستوى الذى مكن فرق الجمعية من حصد هذا الكم الغير مسبوق من الميداليات.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة دورى كرة السلة بالكراسى المتحركة كذلك العديد من المسابقات الرياضية الودية فى العاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة والريشة الطائرة وعبور الموانع بين فرق الجمعية على كأس السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وأتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية، كما شاركت الموسيقات العسكرية خلال المهرجان بتقديم عدد من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية.

وفى نهاية المهرجان تم تكريم عدد من أبطال الجمعية الذين حصلوا على الميداليات والمراكز المتقدمة فى العديد من البطولات.

أخبار تهمك

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 3 ساعات

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

منذ ساعة و 13 دقيقة

بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل

منذ ربع ساعة

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ يوم

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة و نصف

كريستيانو رونالدو إلى أين؟

منذ 42 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة أمام فيتا كلوب.. واستبعاد نجم الأهلي "المتذبذب"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

منذ نصف ساعة

تلا يفوز على اشمون في ترقي القسم الرابع

منذ ساعة

خاص.. مفاجأة مدوية وراء عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:42 م

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

03:03 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة فيتا كلوب

04:43 م

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

04:59 م

كريستيانو رونالدو إلى أين؟

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار