انفوجراف انفوجراف Advertisements 8 معلومات عن الأزهري خالد تقي الدين رئيس الشؤون الإسلامية الجديد في البرازيل الإثنين 15/مارس/2021 - 05:51 م Advertisements 8 معلومات عن الأزهري خالد تقي الدين رئيس الشؤون الإسلامية الجديد في البرازيل أخبار تهمك عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح منذ حوالي 17 ساعة نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد منذ حوالي 3 ساعات كريستيانو رونالدو إلى أين؟ منذ 42 دقيقة علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي منذ حوالي 21 ساعة أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح منذ يوم تلا يفوز على اشمون في ترقي القسم الرابع منذ ساعة عاجل.. السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور منذ أقل من ساعة من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو) منذ يوم لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب منذ نصف ساعة عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة فيتا كلوب منذ ساعة و نصف زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال منذ ساعة و 13 دقيقة عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك منذ حوالي 5 ساعات خاص.. مفاجأة مدوية وراء عودة كارتيرون للزمالك منذ حوالي 3 ساعات بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل منذ ربع ساعة موسيماني يجهز مفاجأة أمام فيتا كلوب.. واستبعاد نجم الأهلي "المتذبذب" منذ ساعتين و 42 دقيقة 4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر منذ حوالي 8 ساعات Advertisements