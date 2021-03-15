والد الطفلة الكفيفة سجى يكشف لـ"الفجر" كواليس لقائها بشيخ الأزهر

حكى "سعيد خِلَّة"، والد الطفلة سجى الفلسطينية، الكفيفة التي حفظت القرآن الكريم في عمر 7 سنوات، كواليس لقاء طفلته بالإمام الأكبر شيخ الأزهر.



وقال والد الطفلة سجى لـ "الفجر": "في فلسطين كنت أتمنى أكون طالبًا بالأزهر الشريف لكن لم تتهيأ الفرصة وما لم استطع تحقيقه، حققته في أولادي وأكرمني بسجى وحفظت القران الكريم والألفية والمعلقات".



وأضاف: وكان كلي أمل أن أذهب بها إلى مصر وجامعة الأزهر ومشيخة الأزهر الشريف وتشرفت بلقاء مشايخ الأزهر فهم رمز الإسلام، وأخذنا جولة في الجامع الأزهر وكيف كان فيه التدريس ثم ذهبنا إلى جامعة الأزهر وكلياتها والتقيت بعميد كلية أصول الدين والمحاضرين وكلية اللغة العربية وعميدها.



وأكمل: وجدت ترحاب شديد لي وبطفلتي سجى، وذهبت بها لشيخ الأزهر، وهو شيخنا وإمامنا، وكنت قبلها قد قمت بكتابة طلب أطلب مقابلته، وتم رفع الطلب وفقا للبروتوكول وحدد موعد مقابلته وتجاوبت مشيخة الأزهر وقابلت شيخ الأزهر رغم ضغوط العمل وكثرة انشغاله بأعماله، ومنحنا جزءا من وقته، وقبل لقائنا كان هناك 4 مشايخ قاموا بعمل اختبارات لطفلتي سجى في القران الكريم وأثنوا عليها وبعد ذلك كان لقاء الإمام الطيب، واتسم اللقاء بالتواضع والسماحة والأخلاق الحسنة، ومازح سجى وضاحكها وأسره ما وجد في طفلتي من علوم وابداعات وتميز.



وقال: حرام أن تترك الطفلة هكذا، مشيرا إلى أن هناك تواصل معه مباشر، وأكد أن كل ما تحتاجه سجى هو مستعد لتقديمه، وكان هدفنا أن تكون سجى أزهرية، وتولى الإمام الطيب أمر الطفلة سجى للارتقاء بها في أمور العلوم الشرعية.



وكان قد استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، في مكتبه بمشيخة الأزهر، الطفلة الفلسطينية النابغة سجى سعيد خِلَّة، تلبية لرغبتها وأسرتها في لقاء شيخ الأزهر، حسب بيان صحفي من المشيخة.



وتبلغ الطفلة سجى خِلَّة 11 عامًا، وعلى الرغم من أنها كفيفة إلا أنها أتمت حفظ القرآن الكريم وهي في السابعة من عمرها.



وساعدها والدها في حفظ ألفية ابن مالك والمعلقات العشر، وعدد من الكتب والدواوين والمؤلفات العلمية في علوم اللغة وعلم المواريث، معتمدة في ذلك على ما وهبها الله من إرادة وعزيمة وذاكرة قوية.



وأوصى الإمام الأكبر الطفلة الفلسطينية بمواصلة الاجتهاد والمثابرة في طلب العلم، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجًا يحتذى به وصورة مشرفة لطلاب دولة فلسطين الشقيقة.

