بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل





وينتظر فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين حسم مصير صلاح مع ليفربول بشكل نهائي، خاصة وأن الثنائي الإسباني يسعيان للحصول على خدمات الدولي المصري.





وتشير مصادر مقربة من محمد صلاح، أن اللاعب يُفضل الانتقال إلى صفوف برشلونة، إلا أن لم يغلق الباب في وجه الفريق الملكي بكل تأكيد.





وكان محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، أكد أن صلاح يشجع برشلونة ويفضل الانتقال إلى صفوفه.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية خلال الفترة الأخيرة، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يسعي للرحيل عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.