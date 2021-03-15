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اعتراف مثير من نجم باريس سان جيرمان بشأن ميسي

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اعترف الأرجنتيني ليوناردو باريديس، نجم نادي باريس سان جيرمان، أنه طُلب منه عدم الحديث عن مواجهه ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع البارسا.

وصرح بارديس لصحيفة "Le Journal du Dimanche" الفرنسية: "طُلِب مني عدم التطرق إلى هذا الموضوع مجدداً لأن أشخاصاً لم يعجبهم موقفي".

وأضاف: "يبدو أن البعض رأى في ذلك قلة احترام من جانبي. لم يكن الأمر كذلك. الأمر متروك له ليقرر بهدوء ما يريد فعله عند نهاية الموسم".

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