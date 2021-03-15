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تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4 و beIN Sports Connect، بتعليق محمد بركات.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة، أحمد عيد.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: أحداد.



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كارتيرون دوري ابطال افريقيا الزمالك الترجي

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