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أمير المدينة المنورة يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم، مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين، المستشار بمجال الابتكار الدكتور مشعل بن هشام الهرساني.ونوّه سموه بهذا الابتكار، الذي يخدم ٨ مليون كفيف مسلم حول العالم، من خلال ترجمة أحرف القرآن الكريم إلى طريقة برايل بشكل متحرك مع سهولة الوصول إلى الصفحات والسور في ثوان مما يسهل على الكفيف حفظ وتلاوة القران الكريم، في طل الصعوبة التي تواجههم عند استخدام المصحف الورقي المطبوع بطريقة برايل البارزة في ٦ مجلدات كبيرة جدا وثقيلة وغير متوفرة بسهولة.وأشاد الأمير فيصل بن سلمان بالجهود التي بذلها الدكتور الهرساني في تحويل الابتكار إلى واقع، في ظل اهتمام القيادة – أيدها الله – بالمبتكرين والمبدعين بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المعرفي، مقدماً شكره للهرساني على هذا الإنجاز الذي انطلق من أرض المملكة العربية السعودية حاضنة الحرمين الشريفين والذي يأتي امتداداً لخدمة هذه البلاد للإسلام والعناية بالقرآن الكريم.

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