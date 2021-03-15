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قفط يوقف قطار البداري واهلي المنشأة يمطر شباك مكة بثمانية اهداف

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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ااختتمت اليوم منافسات الجولة العشرون للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.

واسفرت نتائج الجولة عن تعادل فريق نادي المراغة، امام نظيره فريق نادي ابو تيج بهدفين لكل فريق ، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاول.

فيما فصل التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة اخميم امام مركز شباب سوهاج، التي جمعت بينهما بملعب اخميم.

وواصل فريق نادي الرحلات صحوته، ونجح في تحقيق فوز هام علي نظيره فريق نادي الشعب بقوص، بهدف دون رد، في المباراة التي استضافها ملعب الرحلات.

وفي مباراة شهدت غزارة تهديفية، نجح فريق اهلي المنشاة، في تحقيق فوز كبير علي مكة المكرمة، بثمانية اهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الاول.

واختتمت مواجهات الجولة بمباراة قفط امام البداري، والتي انتهت بفوز فريق نادي قفط علي ضيفه البداري بهدف نظيف.

الترتيب
1_البداري 33نقطة
2_ابوتيج 27 نقطة
3_شبان المراغة27 نقطة
4_نادي اخميم 26نقطة
5_نادي قفط 25 نقطة
6_نادي المراغة24 نقطة
7_اهلي المنشاة 22 نقطة
8_نادي الرحلات 20 نقطة
9_شباب البلينا 19 نقطة
10_شباب سوهاج 16 نقطة
11_شعب قوص 15نقطة
12_مكة المكرمة 11نقطة

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