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انفانتينو يهنئ أبو ريدة بإعادة انتخابه في مجلس FIFA

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
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أرسل جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خطاب تهنئة إلى المهندس هاني أبو ريدة بمناسبة إعادة انتخابه عضوا بمجلس FIFA جاء فيها:
أود أن أكرر لكم أحر التهاني بمناسبة إعادة انتخابكم كعضو في مجلس FIFA في الدورة 43 للجمعية العامة ل CAF ، وهي نتيجة تعبر عن الامتنان للعمل الذي قمتم به بالإضافة إلى خبراتكم وصفاتكم الشخصية وتجاربكم السابقة ، متمنيًا لكم كل التوفيق في الدورة الجديدة ، مقتنعًا بأنكم ستستمرون في مساهمتكم الفعالة في مجلس FIFA  وتطوير لعبتنا، متطلعًا إلى التواصل معكم في اجتماعنا المقبل يوم 19 مارس عن طريق الفيديو .

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