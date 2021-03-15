انفانتينو يهنئ أبو ريدة بإعادة انتخابه في مجلس FIFA

أرسل جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خطاب تهنئة إلى المهندس هاني أبو ريدة بمناسبة إعادة انتخابه عضوا بمجلس FIFA جاء فيها:

أود أن أكرر لكم أحر التهاني بمناسبة إعادة انتخابكم كعضو في مجلس FIFA في الدورة 43 للجمعية العامة ل CAF ، وهي نتيجة تعبر عن الامتنان للعمل الذي قمتم به بالإضافة إلى خبراتكم وصفاتكم الشخصية وتجاربكم السابقة ، متمنيًا لكم كل التوفيق في الدورة الجديدة ، مقتنعًا بأنكم ستستمرون في مساهمتكم الفعالة في مجلس FIFA وتطوير لعبتنا، متطلعًا إلى التواصل معكم في اجتماعنا المقبل يوم 19 مارس عن طريق الفيديو .