برلمانية عن قرارات زيادة الرواتب: بشرى سارة للمواطنين.. ونأمل ألا ترتفع الأسعار

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار الرئيس السيسي بتوجيه المرتبات بشرى سارة للمواطنين بعد فترة كانت ضاغطة وعاني فيها المواطنون.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الزيادة التي وجه بها السيسي تؤثر إيجابيًا ويستفيد منها قطاع كبير من المواطنين.



وأعربت عن أملها ألا يصاحب هذه الزيادة ارتفاع في الأسعار، مطالبة بإدخال التكنولوجيا في الحوكمة ومختلف القطاعات بما يسهم في التيسير على المواطنين.

