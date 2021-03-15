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بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أصدرت اللجنة التي تدير نادي الزمالك  برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز بيانًا رسميًا تؤكد فيه أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك خلال هذه الفترة غير صحيح.

وتؤكد اللجنة أن هذا المبلغ هو قيمة إيرادات وردت للنادي خلال الفترة الماضية، ومنذ تسلم اللجنة المسئولية وتم إنفاقها على رواتب الموظفين والعمال وتجديد عقود اللاعبين وصرف جزء كبير من المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة الأول وباقي اللعبات بالنادي، بالإضافة إلى تسيير كل أمور النادي اليومية.

وتوضح اللجنة أنه لا يوجد في حسابات النادي بالبنوك حاليا سوى مبلغ لا يتجاوز المليون جنيه، وذلك بعد رفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك.

وتهيب اللجنة بجميع وسائل الإعلام بالحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة والحقيقية الخاصة بالزمالك من خلال القنوات الرسمية بالنادي.

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