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فخري الفقي: 60 مليون مستفيد من قرارات زيادة الرواتب والمعاشات

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:02 م
الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي
داليا الحسين
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قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، تستهدف ما قرب من 60 مليون مواطن تقريبا.

وتابع الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري تخدم 4.5 آلاف قرية و35 ألف تابع"، مضيفا:" مصر تشهد حالة استقرار اقتصادي".

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسياسة البنك المركزي ساهمت في خفض معدلات التضخم.

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المستفيدين من العلاوة الرئيس السيسي الخطة والموازنة الحد الادني للاجور

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