سفير مصر بالكونغو: الأهلي قادر على تخطي عقبة فيتا كلوب

أكد حمدي شعبان، سفير مصر في الكونغو، أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز وتجاوز عقبة فيتا كلوب غدًا الثلاثاء، نظرًا لما يضمه من عناصر متميزة نجحوا في التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية قبل أسابيع قليلة، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز والتأهل للأدوار التالية والمضي نحو التتويج والاحتفاظ بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال السفير حمدي شعبان إن زيارة الأهلي للعاصمة كينشاسا تحولت لاحتفالية كبرى، نظرًا لما يتمتع به من تاريخ كبير وسمعة طيبة في القارة الإفريقية، كونه نادي القرن في إفريقيا والأكثر تتويجًا بالبطولات.





وأضاف أن التنسيق مع مسئولي الأهلي بدأ قبل وصول البعثة إلى الكونغو، مشددًا على أن مسئولي الأهلي لم يتركوا شيئًا للصدفة وقاموا بوضع كل الترتيبات الخاصة بالرحلة.





وأكد أن السفارة المصرية حرصت على توفير كل سبل الراحة لبعثة الأهلي وترتيب جميع الأمور فور وصولها إلى مطار كينشاسا، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجانب الكونغولي فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.





واختتم السفير حمدي شعبان تصريحاته بالتأكيد أن الجالية المصرية في الكونغو بمختلف انتماءاتها تساند الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية في مواجهة الغد.



