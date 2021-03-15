رئيس اقتصادية النواب يكشف الموعد المتوقع لزيادة رواتب القطاع الخاص

قال أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة الأجور تمس المواطن الذي يعمل بالجهاز الإداري للدولة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحد الأدنى للأجور كان 25 جنيهًا في 1980، والآن يصل 2.4 ألف جنيه.



وأشار النائب أحمد سمير إلى أن القطاع الخاص سوف يزود الأجور بالتبعية وستكون الزيادة غالبا في يناير، وهناك قانون ينظم هذه الزيادة.



