خبر سار لميلان قبل مواجهة مانشستر يونايتد

تلقى نادي ايه سي ميلان الإيطالي ومدربه ستيفانو بيولي أنباء سعيدة قبل مواجهة مانشستر يونايتد، حيث عاد الجزائري إسماعيل بن ناصر للعمل بشكل كامل رفقة زملائه بالتدريبات وبات قريبًا من العودة للمباريات.

وقدم بن ناصر هدية ثمينة لبيولي الذي تنفس الصعداء برؤية الجزائري يشارك بالتدريبات من دون أزمة رفقة زملائه قبل تلك المواجهة الصعبة.

وسوف يجلس بن ناصر على مقاعد البدلاء أمام مانشستر يونايتد على الأقل ليدعم اللاعب وسط ملعب فريقه قبل تلك الموقعة الحاسمة.

وكان ميلان قد استعاد خدمات زلاتان إبراهيموفيتش أيضًا والذي سيكون متواجدًا رفقة الفريق في مباراته أمام ناديه السابق بالدوري الأوروبي.