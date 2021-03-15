الأقوال وحدها لا تكفي.. رسالة من مصر لتركيا (فيديو)

الحديث عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة عاد إلى الواجهة بقوة، خاصة مع الإشارات المتتالية من تركيا باستعدادها لإصلاح العلاقات مع مصر، لكن الجانب المصري أعلن شرطه صريحا لاستئناف العلاقات مجددا مع تركيا، وهو عدم العبث بأمن واستقرار المنطقة ككل.

شدد سامح شكري، وزير الخارجية المصر، على أن "الأقوال وحدها لا تكفي"، وأنه لو وجدت مصر تغيرا في السياسة والمنهج والأهداف التركية لتتوافق مع السياسات المصرية ومع ما يعيد العلاقات لمصلحة المنطقة، فمن الممكن أن تكون هذه أرضية لاستعادة الأوضاع الطبيعية، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

وخلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، لفت شكري إلى أن الوضع السياسي والمواقف لبعض الساسة الأتراك كانت سلبية.

وتوترت العلاقات بين أنقرة مع القاهرة بشدة بسبب التصرفات التركية، خاصة التدخل في الشؤون المصرية والتحريض وتشجيع العنف والإرهاب، بالإضافة إلى التصرفات التركية غير المقبولة في المنطقة العربية وشرق المتوسط وليبيا، فهل تزيل تركيا أسباب التوتر قبل الحديث عن عودة العلاقات؟.