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بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي
الإثنين 15/مارس/2021 - 07:04 م
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
ويدخل الزمالك لقاء الترجي بصفوف متكاملة بعد أن خاض الفارس الأبيض المواجهات الأخيرة بدون كل من حازم إمام، ومحمد عبدالشافي، ومحمود عبدالرزاق شيكابالا.
واستبعد كارتيرون كل من أحمد فتوح (بسبب الإيقاف)، محمد عواد، حمزة المثلوثي، حازم إمام، روقا، مروان حمدي، أيمن حفني، محمود عبدالعزيز، محمد عبدالسلام، بجانب سيف الدين الجزيرى الغير مقيد إفريقيًا.
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