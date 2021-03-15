محمود العسيلي يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "بقت معايا".. فيديو



حقق الفنان محمود العسيلي، المركز الثاني على تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بأغنيته الجديدة "بقت معايا"، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.



الفيديو كليب الخاص بالأغنية تخطى حاجز الـ116 ألف مشاهدة على اليوتيوب، وهي من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.





يذكر أن "العسيلي طرح" مع نهاية الشهر الماضي، مقطعًا دعائيًا من أغنية "بقت معايا"، وحقق المقطع تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره، وتعد الأغنية هى الثانية له فى 2021، بعد طرحه أغنية "حب غلط" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج إبراهيم حدرج.

