Advertisements

محمود العسيلي يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "بقت معايا".. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

حقق الفنان محمود العسيلي، المركز الثاني على تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بأغنيته الجديدة "بقت معايا"، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

الفيديو كليب الخاص بالأغنية تخطى حاجز الـ116 ألف مشاهدة على اليوتيوب، وهي من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.


يذكر أن "العسيلي طرح" مع نهاية الشهر الماضي، مقطعًا دعائيًا من أغنية "بقت معايا"، وحقق المقطع تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره، وتعد الأغنية هى الثانية له فى 2021، بعد طرحه أغنية "حب غلط" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج إبراهيم حدرج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العسيلي

أخبار تهمك

موسيماني يجهز مفاجأة أمام فيتا كلوب.. واستبعاد نجم الأهلي "المتذبذب"

منذ حوالي 4 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ يوم

بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ ساعة

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية وراء عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يومين

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ 43 دقيقة

اعتراف مثير من نجم باريس سان جيرمان بشأن ميسي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

محمود العسيلي يطرح كليب "في حتة تانية"

محمود العسيلي: "المدام دبحتلي القطة من أول يوم"

العسيلي يتصدرتريند يوتيوب بأغنية "جنة تكفينا"

"جنة تكفينا" لمحمود العسيلي تتخطى الـ 3 مليون مشاهدة

بنظارة شمس.. العسيلي يقضي إجازة الصيف

محمود العسيلي عن أحمد كامل:"هيكون ليه شأن كبير في الموسيقى"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

07:04 م

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

06:43 م

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

05:42 م

بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار