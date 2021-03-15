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بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:


طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الثلاثاء ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- نشاط رياح على جنوب سيناء.

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