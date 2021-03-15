بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:





طقس الثلاثاء نهارًا:

حالة الثلاثاء ليلًا:



- طقس بارد على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



- نشاط رياح على جنوب سيناء.



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.