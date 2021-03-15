نايل سينما تحتفل بعيد الأم عبر شاشتها

تعرض نايل سينما يوم عيد الأم عددا من الأفلام المميزة والحلقات الخاصة بهذه المناسبة الاجتماعية المهمة لكل أم مصرية وعربية.



وتعرض حلقة خاصة عن الأم في السينما المصرية من برنامج داخلي خارجي إخراج هناء عبد الدايم تقديم الإعلامية رباب الشريف وإعداد مني عمري.



وتذاع الحلقة يوم 21 مارس الجاري الساعة السادسة مساءا وعدد من الكليبات المناسبة لهذا اليوم مثل كليب القلب الطيب إخراج دعاء احمد مونتاج وليد عمر وكليب ياما اخراج مني احمد مونتاج ماهيتاب عثمان.

