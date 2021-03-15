Advertisements

نايل سينما تحتفل بعيد الأم عبر شاشتها

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
تعرض نايل سينما يوم عيد الأم عددا من الأفلام المميزة والحلقات الخاصة بهذه المناسبة الاجتماعية المهمة لكل أم مصرية وعربية.

وتعرض حلقة خاصة عن الأم في السينما المصرية من برنامج داخلي خارجي إخراج هناء عبد الدايم تقديم الإعلامية رباب الشريف وإعداد مني عمري.

وتذاع الحلقة يوم 21 مارس الجاري الساعة السادسة مساءا وعدد من الكليبات المناسبة لهذا اليوم مثل كليب القلب الطيب إخراج دعاء احمد مونتاج وليد عمر وكليب ياما اخراج مني احمد مونتاج ماهيتاب عثمان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نايل سينما

أخبار تهمك

موسيماني يجهز مفاجأة أمام فيتا كلوب.. واستبعاد نجم الأهلي "المتذبذب"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية وراء عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يومين

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ ساعة

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ 43 دقيقة

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ يوم

اعتراف مثير من نجم باريس سان جيرمان بشأن ميسي

منذ أقل من ساعتين

بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رسميًا.. هيثم شاكر يُطلق كليب "ماتوصنيش" (فيديو)

تعرف على قائمة أفلام وبرامج قناة "نايل سينما" في رمضان 2020

نايل سينما تحتفل بذكري انتصارات العاشر من رمضان

على طريقتها الخاصة.. "نايل سينما" تحتفل بمرور 100 عام على ميلاد فريد شوقي

إنجى علي ورباب الشريف تقدمان مهرجان القاهره السينمائى على قناة نايل سينما

نايل سينما تغير خريطتها اليوم لوفاة الفنان الراحل عزت العلايلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

07:04 م

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

06:43 م

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

05:42 م

بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار