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بصورة لـ أحمد العوضي.. ياسمين عبدالعزيز تروج لمسلسل "اللي ملهوش كبير"

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لـ مسلسلها الجديد " اللى مالوش كبير"، ونشرت بوستر المسلسل عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على البوستر قائلة: " اللي مالوش كبير ".

"اللى مالوش كبير" مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.‎

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ياسمين عبدالعزيز اللي ملهوش كبير

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