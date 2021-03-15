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طوارئ موسكو توضح سبب إجلاء موظفي صحيفة "نوفايا غازيتا"

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال ممثل مديرية الطوارئ في موسكو، إن سبب إجلاء موظفي صحيفة "نوفايا غازيتا" من مبنى هيئة تحرير الصحيفة في العاصمة الروسية، كان وجود رائحة كريهة قوية هناك.

 

وفي وقت سابق، تحدثت الأنباء عن إخلاء 15 شخصا من موظفي "نوفايا غازيتا"، بسبب ظهور رائحة كريهة شديدة في مكتب هيئة التحرير، وشعر الموجودون في الممر القريب من مدخل المبنى.

 

وأضاف المصدر: "تبين أن السبب الأولي، لظهور الرائحة الكريهة، هو تمديدات الصرف الصحي في قبو المبنى"، وشدد على أن نظام التهوية، ساهم في انتشار الرائحة الشديدة في جميع أنحاء المبنى.

 

وأوضح أن المختبر المتنقل التابع للمديرية، أجرى تحليلا لعدة عينات من الهواء تم أخذها من مكان الحادث، ولم يتم الكشف عن زيادة في الحد الأقصى للتركيز المسموح به للغازات الضارة.

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