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"التعليم" و"الأعلى للثقافة" يعلنان عن جائزة الدولة للمبدع الصغير

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة عن "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، للنشء تحت سن ١٨ سنة لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية؛ وذلك انطلاقًا من رعاية الدولة وتشجيع النشء وتنمية وبناء قدرات الطلاب ورعاية الموهوبين منهم.

وتمنح هذه الجائزة سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا فى مجالات الأدب والفنون والإبداع والابتكار.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين: الفئة العمرية الأولى من سن ٥ سنوات حتى ١٢ سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن ١٢ سنة وحتى ١٨ سنة، وتخصص جائزة واحدة للفائز فى كل فرع بقيمة ٤٠ ألف جنيه.

وتم فتح باب التقدم حتي موعد غايته ٢٠٢١٣٢٥، وترسل الأعمال مع الأوراق المطلوبة على عنوان مقر المجلس الأعلى للثقافة بالزمالك.

ولمزيد من المعلومات عن الجائزة وشروط التقديم برجاء الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة.

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