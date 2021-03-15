أحمد سمير يروى معاناته مع ورم فى العين.. والرئيس السيسى يوجه بعلاجه على الهواء (فيديو)



وقالت: "متشكرين جدا يا سيادة الرئيس على الاستجابة لعلاج ابني"، متابعة "ربنا يخلي الريس لينا لأنه يستجيب لهذا الحالات المشابهة لحالة أحمد".



ومن جانبه قال أحمد المصاب بورم في العين، "شكرا لسيادة الريس على استجابته لعلاجي من أجل استكمال حلمي"، مردفا، " نفسي أشتغل في أي شركة تعمل بالمشروعات المختلفة في الدولة، حيث إنه يتابع المشروعات التي يتم تنفيذها".





استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة شاب يدعى أحمد سمير مصاب بورم في عينه، حيث وجه الرئيس بتوفير كافة الرعاية المطلوبة له على نفقة الدولة.ووجهت والدة أحمد سمير، الحاصل على بكالوريوس هندسة والمصاب بورم في العين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الشكر للرئيس السيسي على استجابته لعلاج ابنها على نفقة الدولة.