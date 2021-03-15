التنمية المحلية: وصلت 57 ألف شكوى لمبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها (فيديو)

قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن إجمالي عدد الشكاوى التي وصل من خلال مبادرة "صوتك مسموع" وصل إلى 57 ألف شكوى، مشيرًا إلى أنه تم حل 96.3% من هذه الشكاوى.



وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن الشكاوى الخاصة بالقمامة شغلت 56.5% خلال شهر فبراير يليها الشكاوى المتعلقة بالإشغالات 37.7% وبعدها مخالفات البناء 4%.



وتابع " ثم تأتي الشكاوى المتعلقة بالتعدي على الأراضي الزراعية ويأتي في الأخير شكاوى الفساد والتي تأخذ وقت أطول من مثيلاتها من الشكاوى"، لافتًا إلى أن محافظات الجيزة والشرقية تأتي في المقدمة ثم سوهاج وبني سويف وغيرها من المحافظات.



