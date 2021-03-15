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قل أعوذُ برب الفلق.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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رد الفنان محمد رمضان على الإعلامى عمرو أديب، ونشر رمضان فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "انستجرام".

وظهر فى الفيديو الذى نشره رمضان الإعلامى عمرو أديب أثناء رده على رمضان فى برنامج الحكاية.

وعلق رمضان على الفيديو قائلا "قل أعوذُ برب الفلق".

ويذكر أن قال الإعلامى عمرو أديب، إنه لا يوجد لديه رغبة فى مهاجمة محمد رمضان، لافتًا إلى أنه كان من الممكن أن تعمل هذه القنبلة مشكلة لرمضان نفسه.


تساءل عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر، عن وجود تأمين عن مثل هذه الأعمال سواء على رمضان أو العاملين معه، مضيفا في رسالة لمحمد رمضان: "معملكش غير إعلام بلدك".

كما هاجم عمرو أديب محمد رمضان قائلا: "أنت ألف واحد يعالجك لكن الشاب الغلبان لن يسأل فيه أحد، مضيفًا: عندما تكون نمبر وان يجب أن يكون لديك مسئولية اجتماعية، أنت بشتغل فى مكان أنت صاحبه فلابد أن تهتم بالشاب وتوليه رعايه وتطمئن على صحته".

وتابع "أديب": أنت مش مستغرب أن فيه إصابتين ورا بعض فى إعلان ومسلسل واحد قنبلة والثانية حريق، مشيرا إلى أنه تضايق لإصابة محمد رمضان لكن العالم كله يهتم بأمره ولن يهتم بأمر الشاب الصغير أحد.
قل أعوذُ برب الفلق.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب
قل أعوذُ برب الفلق.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب

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محمد رمضان عمرو اديب

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