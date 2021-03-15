الإعلان عن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة وادي دجلة





أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة اللاعبين المتواجدة بالمعسكر المغلق في محافظة السويس، استعدادا لمواجهة وادي دجلة غدا بالدوري.





ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع وادي دجلة في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





ويتواجد في المعسكر 22 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر - محمد جمال





خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - سيف تقا - عبد الله محمود - خالد صبحي - وليد عبد المنعم.





خط الوسط: كوامي بونسو - محمد توني - ضياء قنديل - صالح جمعة - محمد ابراهيم - رجب عمران.





خط الهجوم: محمد مسعد - مصطفى ميسي - شريف دابو - ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين.



