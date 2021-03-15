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"دخل على زوجتي بسكين".. مفاجآت جديدة في واقعة حرق شاب لمنزل عائلته بكرداسة

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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استمعت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، لأقوال شقيق المتهم بحرق منزل عائلته بكرداسة، وتبين أن شقيقه (المتهم) في يوم الواقعة استغل عدم تواجده بالمنزل وهجم على زوجته وأولاده، وكان بمفردهم في المنزل.

وأضاف شقيق المتهم في اعترافاته أمام النيابة، أن شقيقه دخل على زوجته حاملًا "سكين بيده" وهددهم وأخذ سجادة من الشقة وقام بحرقها أمام الشقة لعدم خروجهم، وتسلق للدور الثاني السطح حاملًا أنابيب، في هذا الوقت، خرجت زوجته وأولادها من المنزل سريعًا هربًا منه.

وكشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل إحراق شاب لمنزل شقيقه بكرداسة، أن المتهم يبلغ من العمر ٣٣ عامًا، ومتزوج ولديه ولدين.

واعترف المتهم أمام النيابة، أن والدته وشقيقه لم يعطيه ميراثه في المنزل، فبعد فترة صغيرة أخذ ١٣٢ متر من مساحة المنزل و٣٠ ألف جنيه، وأن هذا لا يكون نصيبه والمنزل يكلف آلاف الجنيهات.

وأفادت التحقيقات الأولية، أن المتهم وشقيقه بينهما خلافات على الميراث، مادفعه لاضرام النيران بشقه شقيقه الأكبر، مما أسفر عن التهام النيران في باقي أجزاء العقار ملك لعائلته، دون إصابات لأحد، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تلقى قسم شرطة كرداسة، بلاغا من شخص ويدعى "أحمد"، يفيد بقيام شقيقه "سيد"، بإضرام النيران بمسكنهم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة ثبت صحتها، وتم ضبط المتهم.

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين احتراق شقة سكنية والطابق الأرض بالاضافة إلى الطابق الثاني عبارة عن سطح محل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وتم تحرير محضر التي اخطرت النيابة به.

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