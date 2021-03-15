Advertisements

الزمالك يرتدي الزي التقليدي أمام الترجي بدوري الأبطال

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والترجي التونسي المقررة إقامتها غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن ارتداء الزمالك زيه الأبيض كاملا، بينما يرتدى الحارس الزي الأخضر.

أما الفريق التونسي فسوف يرتدي زيه الأصفر والأحمر، ويرتدي حارسه الزي الأخضر الفاتح.  

حضر الاجتماع الفنى أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك، ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي، وعبد الله حسين الإداري، وإبراهيم حسين مسئول المهمات وغرف الملابس.

ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الزمالك الترجي

أخبار تهمك

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

منذ ساعتين

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعتين

اعتراف مثير من نجم باريس سان جيرمان بشأن ميسي

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة أمام فيتا كلوب.. واستبعاد نجم الأهلي "المتذبذب"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل

منذ أقل من ساعتين

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. مفاجأة مدوية وراء عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يومين

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

الزمالك يرتدي زيه الأساسي أمام نصر حسين داي

كواليس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومازيمبي

الزمالك بالزي الأساسي أمام الترجي

اللقاء المُنتظر.. موعد مواجهة الزمالك والترجي في دور المجموعات بدوري الأبطال

بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري ابطال افريقيا

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

07:04 م

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

06:43 م

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

05:42 م

بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار