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سميرة سعيد تكشف تفاصيل كليب "متاهة"

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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كشفت سميرة سعيد، عن كواليس أغنية "متاهة" والتي ستطرحها على طريقة الفيديو كليب، وذلك خلال استضافتها في برنامج اهلا وزحمة مع باسم كميل وسارة المنذر على راديو إينرجي.

وَقالت الديفا إنها سعيدة بتعاونها مع شادي نور في الأغنية الجديدة خاصة أن هناك نجاحات متعددة جمعتهما سويا.

وتابعت: "في كيميا كبيرة بيني وبين الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور واشتغلنا مع بعض أعمال مميزة قبل كده.. الأغنية درامية وكانت المفروض تنزل من شهرين لكن مكانتش جاهزة".

وَاعربت عن سعادتها بالعمل بشكل عام، وتأمل أن ينال إعجاب الجمهور، وقالت عن اللوك الذي ظهرت به عبر البوستر الرسمي، إن له رسالة خاصة ستظهر خلال الكليب.

وظهرت النجمة سميرة سعيد خلال الفيديو الترويجي بلوك جديد، حيث تميزت فيه بشعر طويل وخلفها جناحين، وذلك خلال الأغنية التي تتعاون فيها مع الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج المخرج نضال هاني.

وخلال الفترة الماضية، تعاونت سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.

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سميرة سعيد

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