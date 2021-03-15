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سميرة سعيد تكشف تفاصيل كليب "متاهة"
الإثنين 15/مارس/2021 - 08:24 م
مصطفى فكيه
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كشفت سميرة سعيد، عن كواليس أغنية "متاهة" والتي ستطرحها على طريقة الفيديو كليب، وذلك خلال استضافتها في برنامج اهلا وزحمة مع باسم كميل وسارة المنذر على راديو إينرجي.
وَقالت الديفا إنها سعيدة بتعاونها مع شادي نور في الأغنية الجديدة خاصة أن هناك نجاحات متعددة جمعتهما سويا.
وتابعت: "في كيميا كبيرة بيني وبين الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور واشتغلنا مع بعض أعمال مميزة قبل كده.. الأغنية درامية وكانت المفروض تنزل من شهرين لكن مكانتش جاهزة".
وَاعربت عن سعادتها بالعمل بشكل عام، وتأمل أن ينال إعجاب الجمهور، وقالت عن اللوك الذي ظهرت به عبر البوستر الرسمي، إن له رسالة خاصة ستظهر خلال الكليب.
وظهرت النجمة سميرة سعيد خلال الفيديو الترويجي بلوك جديد، حيث تميزت فيه بشعر طويل وخلفها جناحين، وذلك خلال الأغنية التي تتعاون فيها مع الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج المخرج نضال هاني.
وخلال الفترة الماضية، تعاونت سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.
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