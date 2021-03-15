القفصي مديرًا فنيًا للبنزرتي التونسي

أعلن النادي البنزرتي الناشط في الدور التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين سامي القفصي مدربا جديدا للفريق الأول خلفا للمدرب المقال قيس اليعقوبي.





ويأتي ذلك في أعقاب هزيمة الفريق أمس الأحد على ملعبه أمام الاتحاد المنستيري صفر / 2 في المرحلة الثامنة عشر من الدوري، لتتعقد أوضاع الفريق الذي تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.





وذكرت إدارة البنزرتي عبر الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن القفصي سيباشر مهامه بدءا من الحصة التدريبية للفريق اليوم الاثنين، كما دعت الجماهير إلى دعم النادي في هذا الظرف.





وتجدر الإشارة إلى أن القفصي هو المدرب الرابع للبنزرتي خلال الموسم الجاري بعد قيس اليعقوبي والعربي الزواوي والمختار الطرابلسي.



