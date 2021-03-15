Advertisements

القفصي مديرًا فنيًا للبنزرتي التونسي

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن النادي البنزرتي الناشط في الدور التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين سامي القفصي مدربا جديدا للفريق الأول خلفا للمدرب المقال قيس اليعقوبي.

ويأتي ذلك في أعقاب هزيمة الفريق أمس الأحد على ملعبه أمام الاتحاد المنستيري صفر / 2 في المرحلة الثامنة عشر من الدوري، لتتعقد أوضاع الفريق الذي تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وذكرت إدارة البنزرتي عبر الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن القفصي سيباشر مهامه بدءا من الحصة التدريبية للفريق اليوم الاثنين، كما دعت الجماهير إلى دعم النادي في هذا الظرف.

وتجدر الإشارة إلى أن القفصي هو المدرب الرابع للبنزرتي خلال الموسم الجاري بعد قيس اليعقوبي والعربي الزواوي والمختار الطرابلسي.

أخبار تهمك

بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ 43 دقيقة

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 5 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يومين

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعتين

خاص.. مفاجأة مدوية وراء عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة أمام فيتا كلوب.. واستبعاد نجم الأهلي "المتذبذب"

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ ساعة

اعتراف مثير من نجم باريس سان جيرمان بشأن ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

07:04 م

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

06:43 م

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

05:42 م

بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار