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تعرف على الغائبين عن برشلونة ضد هويسكا في الدوري الإسباني

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أصبح المدافع رونالد أراوخو، أحدث المنضمين لقائمة برشلونة الذي يستعد لمواجهة هويسكا، اليوم الإثنين، ضمن الجولة 27 من الليجا.

وكان أراوخو قد حصل على الإذن الطبي للعودة للعب، بعد تعافيه من مشكلات في الكاحل الأيسر، ليغيب عن أكثر من مباراة من بينها إياب ثمن النهائي لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان (1-1).

ولا يزال المدرب رونالد كومان، يعاني من العديد من الإصابات المؤثرة، تتمثل في جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وكوتينيو وأنسو فاتي، وجميعهم من اللاعبين الأساسيين في تشكيلته.

وضمت قائمة المستدعين للمباراة 22 لاعبًا كالتالي: 

تير شتيجن، دست، أراوخو، بوسكيتس، جريزمان، بيانيتش، برايثويت، عثمان ديمبلي، ميسي، ريكي بويج، لينجليت، نيتو، بيدري، ترينكاو، ألبا، ماتيوس، دي يونج، أومتيتي، جونيور، إلياكس، مينجيزا، أرناو تيناس

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