"سياحة النواب" تعد مذكرة لرئيس البرلمان بشأن مشاكل القطاع

عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، لنظر المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات السياحية، والمنشأت الفندقية.



وقررت اللجنة خلال اجتماعها، إعداد مذكرة للعرض على رئيس المجلس متضمنة ما تم خلال اجتماعات لجنة السياحة بشأن المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي، ومطالبات الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذلك الغرف السياحية المختلفة في هذا الشأن.



وطالبت اللجنة خلال اجتماعها، بأن يتم مخاطبة البنك المركزي لموافاة اللجنة بالإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة المعوقات التي تواجه القطاع السياحيي للاستفادة من مبادرات البنك.



وأوصت اللجنة من خلال المذكرة المقدمة لرئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، على مخاطبة وزارات (النقل، المالية، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية) لعقد اجتماعات لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي.

