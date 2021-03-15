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بمشاركة واشنطن والدول العربية.. بيدرسون يطرح صيغة دولية جديدة للتسوية السورية

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن، إلى وجود صيغة دولية جديدة فيما يخص حل الأزمة السورية، بإشراك الولايات المتحدة والدول العربية.

 

وقال بيدرسون في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "قلت إنه من المهم أن نخلق مثل هذه الصيغة الدولية الجديدة بطريقة تجعلنا نشرك جميع الأطراف المختلفة التي لها تأثير على الصراع. بالطبع، يجب أن تشمل بطريقة أو بأخرى الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي، كما أشرت إلى أن هناك حاجة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي ".

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