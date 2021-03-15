مدرب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل موقعة فيتا كلوب

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أهمية تحقيق الفوز على فيتا كلوب غدًا الثلاثاء، لاستكمال مسيرة الفريق في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز والتسلح بروح وشخصية الأهلي.





وقال قمصان إن الفريق قادر على تجاوز عقبة فيتا كلوب، بما لدى الجهاز الفني واللاعبين من خبرات تؤهلهم لتخطي تلك المواقف الصعبة في حسابات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وأضاف: «نلعب في توقيت صعب من حيث حرارة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة والملعب غير الجيد، لكننا جئنا لتحقيق الفوز في المباراة، ولا نبحث عن أعذار».





وأضاف: «اللاعبون والجهاز الفني تعاهدوا على تحقيق الفوز واستحضار شخصية وروح الأهلي في مواجهة الغد، وسيناريو مباراة فيتا كلوب بالقاهرة لا يمكن أن يتكرر في كينشاسا، حيث سيطر الأهلي بشكل كامل على مجريات المباراة، لكن مع إهدار الكثير من الفرص انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2».





واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على جاهزية اللاعبين كافة للمشاركة في مباراة الغد، بعد مشاركة عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني في التدريب الختامي الذي خاضه الفريق اليوم، على ملعب الشهداء استعدادًا لمباراة الغد.





ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



