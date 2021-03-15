Advertisements
مدرب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل موقعة فيتا كلوب
الإثنين 15/مارس/2021 - 07:32 م
علي نبوي
Advertisements
أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أهمية تحقيق الفوز على فيتا كلوب غدًا الثلاثاء، لاستكمال مسيرة الفريق في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز والتسلح بروح وشخصية الأهلي.
وقال قمصان إن الفريق قادر على تجاوز عقبة فيتا كلوب، بما لدى الجهاز الفني واللاعبين من خبرات تؤهلهم لتخطي تلك المواقف الصعبة في حسابات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف: «نلعب في توقيت صعب من حيث حرارة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة والملعب غير الجيد، لكننا جئنا لتحقيق الفوز في المباراة، ولا نبحث عن أعذار».
وأضاف: «اللاعبون والجهاز الفني تعاهدوا على تحقيق الفوز واستحضار شخصية وروح الأهلي في مواجهة الغد، وسيناريو مباراة فيتا كلوب بالقاهرة لا يمكن أن يتكرر في كينشاسا، حيث سيطر الأهلي بشكل كامل على مجريات المباراة، لكن مع إهدار الكثير من الفرص انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2».
واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على جاهزية اللاعبين كافة للمشاركة في مباراة الغد، بعد مشاركة عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني في التدريب الختامي الذي خاضه الفريق اليوم، على ملعب الشهداء استعدادًا لمباراة الغد.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements