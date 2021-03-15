محمد رحيم يتعاون مع أصالة في تتر مسلسل بدراما رمضان (صور)

كشف الملحن محمد رحيم عن تعاونه مع النجمة السورية أصالة نصري، في مُفاجأة فنية تجمعهما بشهر رمضان القادم.

وقال "رحيم" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن تعاونه مع المطربة أصالة في تتر مسلسل لإحدى الأعمال الدرامية الهامة والتي سيتم عرضها ضمن دراما رمضان القادم، متكتماً عن تفاصيل العمل، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

ونشر رحيم مجموعة من الصور بصحبة النجمة أصالة من داخل الأستوديو الخاص به، وعلَّق عليها قائلاً :"ودي أجمل حاجة لما أول مطربة تشرفني في الاستوديو الجديد حبيبتي الغالية جدا على قلبي الفنانة الكبيرة أصالة نصري، نورتيني يا صولا وان شاء الله بنوعد الجمهور بحاجة مش متوقعة خالص، انتظرونا في رمضان 2021 والتفاصيل قريباً إن شاء الله.