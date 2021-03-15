Advertisements

استشاري: هذه الأشياء تدل على تعرض طفلك للاغتصاب (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت رضوى فتحي، استشاري أسري وسلوكي، إن هناك ضرورة لتعزيز سلوك الإبن الذي يعاني من اضطراب في الهوية الجنسية بالصدقات من جنسه، معقبة: "لازم ابني يكون عندي شلة يقضي معاها وقت، لأن هذا يعزز الصفات الذكورة أو الأنثوية".

وتابعت "فتحي"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة؛ ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الإبن إذا تعرض للاغتصاب الجنسي فينتج عنه سلوك غير طبيعي، مثل الانعزال أو فرط الحركة، أو التأخر لفترة طويلة في الحمام، أو ممارسة الاغتصاب الجنسي مع الأخرين، وهذا هو الأخطر، مشددة على ضرورة تركيز الأم مع الأبناء لاكتشاف هذه السلوكيات.

وأضافت أن لغة الجسد وتعبيرات الوجه من أهم الأشياء التي تُشعر بأن الطفل يعاني من مشكلة كبيرة، وفي هذه الحالة يجب الحديث مع الطفل بهدوء لمعرفة المشكلة، معقبة: "مينفعش نتكلم مع الطفل بصورة التحقيق، لازم العلاقة يكون فيها راحة في التعامل".

أخبار تهمك

اعتراف مثير من نجم باريس سان جيرمان بشأن ميسي

منذ أقل من ساعتين

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ ساعة و 13 دقيقة

بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور

منذ ساعتين و 42 دقيقة

خاص.. مفاجأة مدوية وراء عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الغائبين عن برشلونة ضد هويسكا في الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ يوم

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يومين

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

07:04 م

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

06:43 م

لابورتا يطرد 8 لاعبين خارج برشلونة من أجل ضم هذا اللاعب

05:42 م

بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه المقبل

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار