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مدير مركز الأورام: الوجبات السريعة أدت لظهور أورام غير متعارف عليها في مصر (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام، ومدير مركز الأورام بطب القصر العيني، إن الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان في شهر مارس قامت بتوزيع كوبنات لإجراء منظار المعدة، للتأكد من عدم وجود أورام في القولون بشكل مجانًا.

وتابع "مختار"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين: "وزعنا 5 آلاف اختبار، اللي اتعمل 50 اختبار فقط؛ رغم أن الاختبارات مجانية، وهذا يوضح حجم ما نحتاحه من توعية بخطورة مرض سرطان القولون".

ولفت إلى أن الوجبات السريعة وتناول الدهون الحيوانية بصورة كبيرة أدى لزيادة أورام غير متعارف عليها في مصر، مضيفًا أن الأورام السرطانية من الممكن أن تزال تمامًا، من خلال المنظار في المرحلة الأولى، وإذا وجد أكثر من نتوء في القولون يتم ازالة هذا الجزء بالمنظار.

وأشار إلى أن الأورام إذا انتشرت على الجدار القولون، فيتم إجراء بعض التحاليل، لتحديد العلاج المناسب للمريض، وإذا دخل الورم على الغدد الليمفاوية، فهناك عدة علاجات مناعية للورم بشكل فعال جدًا، ولكن من الهم أن يكون التشخيص صحيح، لتحديد العلاج المناسب.

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