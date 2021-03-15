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اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الانضباط والمسابقات في أحداث مباراة الشرقية للدخان والفيوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبات انضباطية تتمثل في الغرامات التالية بعد مناقشة أحداث مباراة الشرقية للدخان والفيوم ضمن مسابقة القسم الثاني على النحو التالي:

ايقاف اللاعبين : اسلام عماد ابراهيم وجابر محمدي وأيمن محمد محمود وحسين خالد عبد الفتاح ( الفيوم ) وأحمد اسماعيل تمساح ( الشرقية للدخان ) 8 مباريات لكل منهم.

ايقاف علاء ابراهيم مدرب الشرقية للدخان ووليد عبد الهادي المشرف العام على الفيوم 4 مباريات لكل منهما.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أحال أحداث المباراة إلى لجنة الانضباط للنظر فيها ومعاقبة المسئولين عنها.

يذكر أن إدارة المسابقات بالاتحاد قد وقعت العقوبات المنصوص عليها في لائحة المسابقات وتتضمن ايقاف أحمد بكري المدير الفني للفيوم 4 مباريات وغرامة ألف جنيه لطرده بسبب سلوكه غير الرياضي وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه على النادي بسبب نزول الملعب بدون اذن مما أدى إلى تأخير استئناف اللعب.

كما قررت إدارة المسابقات نقل مباراتين للشرقية للدخان خارج ملعبه وغرامة 5 آلاف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري أرض الملعب دون اذن مما أدى لتأخير استئناف اللعب.

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