بعد قرار زيادة المعاشات.. أعرف قيمة معاشك بعد الزيادة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي، إن قرار الرئيس بزيادة المعاشات سيقر ابتداء من شهر يوليو المقبل.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الرئيس قرر أن تكون قيمة زيادة المعاشات 13%، لتعوض الموظفين عن التضخم»، مشيرا إلى أن 10.5 مليون مواطن سيستفيدون من زيادة المعاشات، حيث سيبدأ الصرف مطلع شهر يوليو المقبل.



وأوضح أن مجموع المعاشات التي ستصرف العام المقبل ستصل إلى 282 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه برفع الحد الأدنى للمعاش على مدار السنوات الست الماضية لتصل إلى 900 جنيه.



وأكمل «الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطنين، ويسعى لحل مشكلات المواطنين المتراكمة منذ سنوات»، مشيرا إلى أن تحديد زيادة المعاشات ترتبط بمعدل التضخم الذي انخفض إلى 5.1%.



وأوضح أن قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات التي تقل عن ألفي جنيه وأصحاب المعاش الذي يتقاضون ألف جنيه تصل إلى 130 جنيها، بينما زيادة أصحاب المعاشات التي تبلغ ألفي جنيه «260 جنيها»، مشيرا إلى أن قيمة زيادة المعاشات التي تتراوح ما بين ألفين و7 آلاف جنيه تبلغ 680 جنيها.



وأشار إلى أن أقصى زيادة ستبلغ 1050 جنيها لأصحاب المعاشات التي تزيد عن 7 آلاف جنيه.



وأكد عوض أن الهيئة القومية للتأمين الصحي ستنتهي من رقمنة جميع خدماتها خلال 2023.

