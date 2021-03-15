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الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مسؤولو الأهلي ملف التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق الكرة الأول بنادي النجوم والمعار إلى إنبي، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد.

تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد 

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد طلب التعاقد مع كريم فؤاد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

من جانبه كشف مطلع مطلع داخل الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء حصلوا على توقيع كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي النجوم والمعار إلى صفوف إنبي البترولي.

وأوضح المصدر أن التعاقد مع صاحب الـ23 عاما، سيحل أزمة كبيرة في تشكيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسط الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق خلال المرحلة الماضية، في نفس المركز.

وفي سياق آخر، يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء 16 مارس الجاري، ضيفا ثقيلا أمام فيتا كلوب الكونغولي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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كريم فؤاد دوري ابطال افريقيا الاهلي إنبي

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