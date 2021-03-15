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استشاري: أورام القولون تتكون خلال هذه المدة (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام، ومدير مركز الأورام بطب القصر العيني، إن الأورام في القولون لكي تظهر تأخذ مدة تصل لـ5 سنوات، ولا تحدث في فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن أي شخص يعاني من الإمساك عليه أن يتناول الخضروات لكي يعالج من الإمساك، ويحدث لديه ليونة.

وتابع "مختار"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن أي شخص يعاني من نزول دم في فتحة الشرج، أو وجع متكرر في البطن لمدة تزيد عن أسبوعين، أو إمساك أو إسهال، فعليه الذهاب إلى الطبيب، وبنسبة 90% لن تكون هناك أورام في القولون بإذن الله.

ولفت إلى أن الأورام السرطانية إذا انتشرت بصورة كبيرة فقد تصل للكبد، وهذه هي المرحلة النهائية، مشددًا على ضرورة الكشف بشكل دوري للوقاية من القولون، خاصة إذا كانت هناك إصابة عائلية بسرطان القولون في العائلة.

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