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الصحة العالمية تبحث أمان لقاح "أسترازينيكا" غدا الثلاثاء

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن المنظمة ستبحث غدا الثلاثاء سلامة لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، المضاد لفيروس كورونا.

 

وقال غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "لجنة منظمة الصحة العالمية لأمان اللقاحات كانت تدرس البيانات المتوفرة، وعلى اتصال مكثف مع الوكالة الأوروبية للأدوية، وستعقد اجتماعا غدا".

 

واعتبر غيبرييسوس قرار بعض الدول الأوروبية تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" أمرا "روتينيا"، ودليلا على أن نظام الرقابة يعمل وفعال.

 

وأعلنت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى عن تعليق استخدام لقاح "أستازينيكا"، بعد تقارير عن حالات خثار الأوردة العميقة عند عدد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

 

وسجلت في مارس الجاري عدة وفيات بسبب خثار الأوردة، دون تأكيد الصلة بين ذلك واللقاح.

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