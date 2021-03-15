لرفع الأعباء عن كاهل المواطن.. برلمانيون يشيدون بتوجيهات الرئيس بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري

برلماني: برنامج التمويل العقاري الجديد لمحدودي الدخل يحقق انتعاشة ودفعه غير مسبوقة للقطاع



برلماني: التوجيهات بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري يؤكد اهتمام الرئيس بالحق في السكن



وفي السياق نفسه، ثمن النائب حسام زكى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، توجيه الرئيس السيسى للبنك المركزى،مما يؤكد اهتمام الرئيس بتوفير سكن ملائم وكريم لكل المصريين، خاصة محدودى الدخل، مؤكدًا أن الرئيس يعطى اهتمام خاص بالحق فى السكن كأحد مبادىء حقوق الانسان الدولية.



وأشار "زكي"، إلى أن الرئيس حريص علي الإرتقاء بحياة المصريين البسطاء وذلك من خلال العديد من المبادرات والمشروعات القومية والتي كان آخرها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القري والريف المصري والتي تستهدف الارتقاء بحياة 60 مليون مواطن مصري.



كما أشار عضو اقتصادية النواب، إلى أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات لتطوير المناطق العشوائية مما يعكس حرصه الشديد علي توفير المأوي والمسكن الملائم للفئات الأكثر إحتياجا في جميع الأنحاء.



برلماني: مبادرة قروض طويلة الأجل لـ 30 سنة وبفائدة 3% تُساهم في تنشيط سوق العقارات



وفي سياق متصل، أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن هذا القرار يصب في الأساس في مصلحة المواطن البسيط والفئات محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.



وأكد "مهني"، أن هذه المبادرة تُساهم بشكل كبير في تنشيط سوق العقارات، وحل مشكلة تمويل السكن لشريحة كبيرة من المواطنين، كما أنها تنجح فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، ولكن لأبد من وضع آليات وقواعد واضحة تفتح الطريق أمام الشركات العقارية والمواطنين في الاستفادة من هذه المبادرة.



وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن التمويل الممنوح من البنوك يعد واحد من أهم العوامل الرئيسية التي من شأنها تحريك سوق العقارات في مصر، ولذلك لأبد الإستفادة من هذه المبادرة وعدم التطرق إلى رفع أسعار الوحدات أمام المواطنين.



برلمانية الحرية المصري: توجيهات السيسي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل ترفع الأعباءعن المواطنين



بينما وجه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى بمجلس النواب، الشكر لرئيس الجمهورية لتوجيهاته، بإطلاق البرنامج الجديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدا أنه أحد سبل الدعم للمواطنين وتذليل العقبات لتوفير المسكن.



وأكد الفيومي، أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة فى مجال النمو العمراني والسكنى، وتطوير المناطق العشوائية وإحياءها، مما يوفر بيئة سكنية مناسبة وصحية للمواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس دعم محدودى الدخل من خلال إنشاء عدد من الشقق السكنية فى المناطق المختلفة من أجل تقليل التكدس العمرانى ومواجهة العشوائيات والقضاء على الظواهر السلبية، مما يخدم الجيل الناشئ من الأطفال فى النمو فى بيئة سكنية مناسبة، والذي سينطبع على سلوكه وتعاملته.



وأضاف الفيومي، أن التخطيط العمرانى والذى شمل الخروج من الأحياء المكتظة والتوجه إلى المناطق المجاورة يقلل من المناطق العشوائية.



برلمانية: توجيه الرئيس ببرنامج جديد للتمويل العقاري خطوة لانتعاش سوق العقارات فى مصر



فيما قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتى لانتعاش سوق العقارات فى مصر، مضيفة أن هذا يأتي وفقا لوعد الرئيس بتوفير شقة سكنية لكل مواطن، بالإضافة إلى خطة الدولة لمواجهة العشوائيات، والتصدي للبناء المخالف، مشيرا إلى أن البرامج التمويل الإسكاني يعتد حقا أصيل من حقوق الإنسان نحو حق المواطنين في توفير السكن.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك يعد إنجازا من إنجازات الدولة المصرية نحو الاهتمام بالمواطنين والعمل علي القضاء علي العشوائيات بصوره المختلفة، فبرنامج التمويل العقاري يوفر المسكن باحتياجات ميسرة على المواطنين.



أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولى البنك، بإطلاق البرنامج الجديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، مؤكدين أن توجيهات الرئيس تدعم كافة المواطنين وترفع عن كاهلهم الأعباء الاقتصادية التى يواجهوها فى الحياةمن جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3 % حتى 30 عامًا، يحقق انتعاشة ودفعه غير مسبوقة للقطاع العقاري، مضيفًا أنه يهدف لزيادة نسبة التمويل العقارى فى مصر لتصل لـ٥٠٪ من الدخل القومي.وأوضح محسب، أن توجيه الرئيس السيسي للبنك المركزي سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى أن مبادرات البنك المركزي حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقاري، وأسهمت فى تلبية احتياجات المواطنين وكذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه طبقا لدراسات الأخيرة عن السوق العقارى كشفت أن مبادرة البنك المركزى نجحت في مضاعفة عدد طالبي التمويل العقارى بنسبة تصل لـ10 أضعاف خلال فترة لا تزيد عن 5 سنوات، موضحًا أن عدد المواطنين المستفيدين من التمويل العقارى منذ عام 2004 وحتى عام 2014 بلغ 35 ألف مواطن فقط، فيما وصل عدد المستفيدين فى التمويل العقارى منذ بدأت المبادرة عام 2014 وحتى عام 2019 لـ350 ألف أسرة مما يوضح دور مبادرات البنك المركزى في تحقيق نمو كبير بقطاع التمويل العقارى.